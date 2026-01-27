Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Im Eichsfeld" stellte eine Streife der PI Betzdorf am 26.01.2026 gegen 11:50 Uhr drogentypische Auffälligkeiten bei einem 24-jährigen BMW-Fahrer fest.

Ein daraufhin durchgeführter polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamine. Entsprechend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



