Ein daraufhin durchgeführter polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamine. Entsprechend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss
