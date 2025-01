Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein einen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Linz.



Die routinemäßige Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit begründete den Verdacht, dass der 23-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stand.

Ihm wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



Die vorgeworfene Ordnungswidrigkeit ist mit einem Regelbußgeldsatz von 500,- belegt und zieht weiterhin die Eintragung von zwei Punkten im Fahreignungsregister, sowie ein einmonatiges Fahrverbot nach sich.



