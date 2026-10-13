Kirchen
Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Montag, den 12.10.2026, gegen 18:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 22-jährigen Elektokleinstfahrzeugfahrer in der Straße "Auf dem Molzberg".



Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain.

Gegen den 22-Jährigen wurden entsprechende polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


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