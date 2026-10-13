Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain.
Gegen den 22-Jährigen wurden entsprechende polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.
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Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs