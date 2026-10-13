Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Montag, den 12.10.2026, gegen 18:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 22-jährigen Elektokleinstfahrzeugfahrer in der Straße "Auf dem Molzberg".





Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain.



Gegen den 22-Jährigen wurden entsprechende polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter wurde untersagt.



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