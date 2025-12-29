Daaden
Fahrzeugführer unter Cannabis-Einfluss
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 23.12. gegen kurz nach 17 Uhr in der Saynischen Straße, ergaben sich bei einem 34-jährigen BMW-Fahrer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum.

Der Betroffene räumte dies auch ein. Ihm wurde im Ordnungswidrigkeitenverfahren eine Blutprobe entnommen, und präventiv die Weiterfahrt untersagt.

