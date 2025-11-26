Polizeidirektion Neuwied
Fahrzeugführer unter Cannabis-Einfluss
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Betzdorf am 26.11.2025 gegen 12:00 Uhr in der Naurother Straßer bei 35-jährigen VW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest.

Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

