Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Fahrzeugführer unter Cannabis-Einfluss
Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.