Hierbei konnten bei dem 47-jährigen Fahrer Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der Beschuldigte räumte den Konsum verschiedener Stoffe ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des 47-jährigen wurde sichergestellt.
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Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss
Hierbei konnten bei dem 47-jährigen Fahrer Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der Beschuldigte räumte den Konsum verschiedener Stoffe ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des 47-jährigen wurde sichergestellt.