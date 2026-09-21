Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, 18.09.2026, führte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18:30 Uhr in der Hachenburger Straße eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw der Marke Toyota durch.

Hierbei konnten bei dem 47-jährigen Fahrer Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Der Beschuldigte räumte den Konsum verschiedener Stoffe ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des 47-jährigen wurde sichergestellt.



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