Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein daraufhin durchgeführter polizeilicher Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine.
Dem Fahrzeugführer aus dem Westerwaldkreis wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme eine Blutprobe entnommen.
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Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss