Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 05.09.2026, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf gegen 01:45 Uhr in der Hachenburger Straße einen 33-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Ford.





Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein daraufhin durchgeführter polizeilicher Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine.



Dem Fahrzeugführer aus dem Westerwaldkreis wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme eine Blutprobe entnommen.



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