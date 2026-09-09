Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille.
Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gefertigt.
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Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss