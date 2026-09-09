Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) (ots) - Am Freitag, 04.09.2026, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr in der Laystraße in Rosenheim einen 61-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke Audi.





Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille.



Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gefertigt.



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