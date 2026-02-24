Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Dienstag, dem 24.02.2026 gegen 00:25 Uhr in der Straße "Auermühle" in der Gemarkung Hamm/Sieg der Fahrer eines E-Scooter kontrolliert.

Hierbei wurde festgestellt, dass der 24 Jahre alte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin führte der Mann das Fahrzeug ohne gültige Haftpflichtversicherung geführt. Ein entsprechendes Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.



