Hierbei wurde festgestellt, dass der 24 Jahre alte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin führte der Mann das Fahrzeug ohne gültige Haftpflichtversicherung geführt. Ein entsprechendes Strafverfahren sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.
Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
