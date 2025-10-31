Hierbei wurde festgestellt, dass der 32 Jahre alte, bereits polizeibekannte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies.
Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppe Tetrahydrocannabinol. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet
Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
