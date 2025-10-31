Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 14:00 Uhr der Fahrer eines Pkw in Birnbach kontrolliert.

Hierbei wurde festgestellt, dass der 32 Jahre alte, bereits polizeibekannte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies.

Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppe Tetrahydrocannabinol. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: +49 2681 946-0

Telefax: +49 2681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell