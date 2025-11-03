Fahrzeugführer ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Das Fahrzeug war bereits im Vorfeld aufgefallen, da es in unsicherer Fahrweise und deutlichen Schlangenlinien geführt wurde. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 24-jährige Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Außerdem war er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese am Vortag aufgrund eines gleichgelagerten Deliktes vorläufig entzogen wurde. Dem bereits polizeilich bekannten Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen

Telefon: +49 2681 946-0

Telefax: +49 2681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell