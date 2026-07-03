Neustadt(Wied)
Fahrzeugführer beschädigt Zaun und flüchtet
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Neustadt(Wied) (ots) - Am 02.07.26 zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Max-Planck-Straße in Neustadt (Wied).

Ein Pkw vermutlich der Marke Mercedes-Benz beschädigte beim Wenden den Zaun einer Firma und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem Verursacher an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Te. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren