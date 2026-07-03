Ein Pkw vermutlich der Marke Mercedes-Benz beschädigte beim Wenden den Zaun einer Firma und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem Verursacher an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Te. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
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Fahrzeugführer beschädigt Zaun und flüchtet
Ein Pkw vermutlich der Marke Mercedes-Benz beschädigte beim Wenden den Zaun einer Firma und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.