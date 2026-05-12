Fahrzeugdiebstahl

Dierdorf - Elgert (ots) - Im Verlauf der letzten Nacht, 11.12.05.2026 gegen 01:50Uhr wurde in Dierdorf Elgert in der Straße "Fuchshege" ein Audi A6, Baujahr 2024, dunkelgrau, mit LM- Kennzeichen entwendet.

Dierdorf - Elgert (ots) -



Im Verlauf der letzten Nacht, 11.-12.05.2026 gegen 01:50Uhr wurde in Dierdorf Elgert in der Straße "Fuchshege" ein Audi A6, Baujahr 2024, dunkelgrau, mit LM- Kennzeichen entwendet.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02634/952-110 oder an pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

02634/952-110

pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell