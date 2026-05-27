Steineroth
Fahrzeugbeschlagnahme nach wiederholtem Verkehrsverstoß

Symbolbild

dpa

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Betzdorf am Dienstag, 26.05.2026, gegen 16:45 Uhr in der Betzdorfer Straße einen 48-jährigen VW-Fahrer.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dazu kam, dass der Beschuldigte mittlerweile zum vierten Mal diesbezüglich auffiel, weshalb sein PKW mit dem Ziel der behördlichen Einziehung beschlagnahmt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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