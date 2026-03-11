Fahrradfahrer stürzt nach Kollision mit Schild und verletzt sich

Am 10.03.2026 ereignete sich gegen 18:10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein 45-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzte.

Der Mann befuhr die Kölner Straße, als er offenbar beim Wechsel der Straßenseite aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem Werbeschild kollidierte, und sich hierdurch bzw. durch den darauffolgenden Sturz verletzte. Entsprechend erfolge eine Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst.



