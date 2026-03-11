Der Mann befuhr die Kölner Straße, als er offenbar beim Wechsel der Straßenseite aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem Werbeschild kollidierte, und sich hierdurch bzw. durch den darauffolgenden Sturz verletzte. Entsprechend erfolge eine Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst.
Fahrradfahrer stürzt nach Kollision mit Schild und verletzt sich
Der Mann befuhr die Kölner Straße, als er offenbar beim Wechsel der Straßenseite aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem Werbeschild kollidierte, und sich hierdurch bzw. durch den darauffolgenden Sturz verletzte. Entsprechend erfolge eine Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst.