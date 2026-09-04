Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, den 02.09.2026, 23:00 Uhr bis Donnerstag, den 03.09.2026, 14:30 Uhr, wurde ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube aus der Sängerstraße in Mudersbach (Ortsteil Niederschelderhütte) entwendet.



Das weiß-grüne Mountainbike war zuvor mittels Fahrradschloss an einem Geländer, in Höhe der Hausnummer 55, befestigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.

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