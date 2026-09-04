Mudersbach
Fahrraddiebstahl
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum von Mittwoch, den 02.09.2026, 23:00 Uhr bis Donnerstag, den 03.09.2026, 14:30 Uhr, wurde ein hochwertiges Pedelec der Marke Cube aus der Sängerstraße in Mudersbach (Ortsteil Niederschelderhütte) entwendet.


Das weiß-grüne Mountainbike war zuvor mittels Fahrradschloss an einem Geländer, in Höhe der Hausnummer 55, befestigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR.
Die Polizeiinspektion Betzdorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Polizeiinspektion Betzdorf
POK Ramón Ruthardt

Telefon: 02741 926-145
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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