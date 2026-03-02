Fahrraddiebstahl

Betzdorf
Polizeidirektion Neuwied/Rhein

In der kurzen Zeit zwischen 22:30 und 23 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft am Samstag, 28.02.2026, ein vor einem Anwesen in der Straße Hellseifen abgestelltes Fahrrad eines 14-jährigen Jugendlichen.



Es handelt sich um ein graues Mountainbike mit auffälligen gelben Akzenten.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


