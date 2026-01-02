Fahrraddiebstahl

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete am Montag, 29.12.2025, im Zeitraum von 09:10 bis 10:30 Uhr ein in einem Innenhof im Hüttenweg angeschlossenes graues Pedelec der Marke Focus.

Das Mountain-Bike war mit einem Schloss gesichert.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



