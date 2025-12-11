Am Mittwoch, 10.12.2025, kam es zwischen 16.50 Uhr und 18.00 Uhr in Obererbach (Westerwald) zu einem Fahrraddiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter ein, im Wald abgestelltes, grünes E-Bike der Marke Prophete Dice. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



