Fahrraddiebstahl / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 11.11.2026, kam es zwischen 07.20 Uhr und 13.45 Uhr am Bahnhaltepunkt Obererbach (Westerwald) zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter ein Kinderfahrrad mit Helm sowie den Ständer, an dem das Fahrrad gesichert war. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Kinderrad des Herstellers Scoolbike. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell