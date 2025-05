"Fahrrad-Demo for Future" von Altenkirchen bis Hachenburg

Bei schönstem Wetter fand am 10.05.2025 die "Fahrrad-Demo for Future" statt. Ca. 100 Teilnehmer befuhren mit ihren Fahrrädern die B414 von Altenkirchen bis nach Hachenburg und zurück.

Die Teilnehmer starteten um 14:00 Uhr und befanden sich um 17:00 Uhr wieder am Ausgangspunkt. Die Veranstaltung verlief durchweg friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Für die Veranstaltung musste die B414 durch die Polizei, jeweils in Teilbereichen, gesperrt werden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen konnten jedoch auf ein Minimum reduziert werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-9460





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell