Fahrer unter Alkohol und Betäubungsmitteleinfluss festgestellt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dierdorf, konnte am frühen Morgen des 24.11.2025 ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, der unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Es konnte ein Wert im Bußgeldbereich festgestellt werden. Im weiteren Verlauf konnten beim Fahrzeugführer Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv.

Der Fahrer hat sich künftig für sein Verhalten zu verantworten.



