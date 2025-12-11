Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 12.20 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Hamm (Sieg), Martin-Luther-Straße, eine Pkw-Fahrerin feststellen, bei der der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand.