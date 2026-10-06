Steimel
Fahren unter Drogeneinwirkung
Symbolbild
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dpa

Am Montag, 05.10.2026, gegen 15.45 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen von Ermittlungen in Steimel einen 38-jährigen Mann antreffen, der zuvor einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr geführt hatte.

Da Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung bestanden und ein Schnelltest positiv reagierte, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Mann werden die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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