Da Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung bestanden und ein Schnelltest positiv reagierte, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Mann werden die entsprechenden Verfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Fahren unter Drogeneinwirkung
Da Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung bestanden und ein Schnelltest positiv reagierte, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Mann werden die entsprechenden Verfahren eingeleitet.