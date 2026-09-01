Fahren unter Drogeneinwirkung

Das Fahrzeug war laut Zeugenangaben zuvor in unsicherer Fahrweise geführt worden. Im Rahmen der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der 38-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



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