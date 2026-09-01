Roth
Fahren unter Drogeneinwirkung
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Montag, 31.08.2026, gegen 21.30 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen den Fahrer eines Pkw Skoda in Roth, Talstraße, einer Verkehrskontrolle.

Das Fahrzeug war laut Zeugenangaben zuvor in unsicherer Fahrweise geführt worden. Im Rahmen der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der 38-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren