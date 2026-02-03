Hamm
Fahren unter Drogeneinwirkung
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Montag, 02.02.2026, gegen 20.10 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Hamm (Sieg), Lindenallee, durch.

Hierbei konnte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren