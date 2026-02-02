Flammersfeld
Fahren unter Drogeneinwirkung
Am Sonntag, 01.02.2026, gegen 20.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Flammersfeld, Rheinstraße, einen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand.

Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin erfolgte die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pailtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

