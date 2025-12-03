Fahren unter Drogeneinwirkung

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 08.50 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Altenkirchen, Hochstraße, durch.

Hierbei konnte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.



