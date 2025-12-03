Hierbei konnte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.
Fahren unter Drogeneinwirkung
Hierbei konnte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.