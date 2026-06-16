Hierbei konnte festgestellt werden, dass bei dem Mann der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Weiterhin waren an dem von ihm benutzen, nicht zugelassenen, Pkw Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug angebracht. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.
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Fahren unter Drogeneinwirkung und mit nicht zugelassenem Pkw
Hierbei konnte festgestellt werden, dass bei dem Mann der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Weiterhin waren an dem von ihm benutzen, nicht zugelassenen, Pkw Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug angebracht. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.