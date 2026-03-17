Flammersfeld
Fahren unter Drogeneinfluss
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Montag, 16.03.2026, gegen 16.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Flammersfeld, Kornbitze, einen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand.

Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem wurden gegen den 22-Jährigen die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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