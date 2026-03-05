Betzdorf
Fahren unter Drogeneinfluß
Am Mittwoch, 04.03.2026, fiel gegen 12.40 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung in der Bahnhofstr.

ein E-Scooter mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen auf, wurde entsprechend angehalten und kontrolliert. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer festgestellt und von diesem auch der Konsum eingeräumt.
Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus


