in Betzdorf angehalten. Da bei der 35-jährigen Pkw-Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und ein freiwilliger Drogenvortest abgelehnt wurde, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.
Fahren unter Drogeneinfluss
