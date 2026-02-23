Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Steinerother Str.

in Betzdorf angehalten. Da bei der 35-jährigen Pkw-Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und ein freiwilliger Drogenvortest abgelehnt wurde, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.



