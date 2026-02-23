Betzdorf
Fahren unter Drogeneinfluss
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Steinerother Str.

in Betzdorf angehalten. Da bei der 35-jährigen Pkw-Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und ein freiwilliger Drogenvortest abgelehnt wurde, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren