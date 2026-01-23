Weyerbusch
Fahren unter Drogeneinfluss
Am Freitag, 23.01.2026, gegen 10.55 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Weyerbusch einen 41-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand.

Auch ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung der entsprechenden Verfahren.

