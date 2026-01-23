Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 23.01.2026, gegen 10.55 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Weyerbusch einen 41-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, bei dem der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung bestand.