Fahren unter Drogeneinfluss / Falsche Kennzeichen an Pkw angebracht

Hierbei konnte festgestellt werden, dass ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs war. An dem Pkw hatte er zuvor amtliche Kennzeichen angebracht, die auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Ferner bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell