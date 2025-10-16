Fahren unter Cannabis-Einfluss

Der junge Mann zeigte starke Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Vortest bestätigte die Aufnahme von THC. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.



