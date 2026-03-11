Grünebach
Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

dpa

Eine Streife der PI Betzdorf führte am 10.03.2026 gegen 13 Uhr in der Friedhofstraße bei einem 32-jährigen VW-Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch.

Der Fahrzeugführer räumte hierbei den vorangegangenen Konsum von Cannabis ein, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. In diesem Zusammenhang wurde bei dem Betroffenen zu Beweiszwecken eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt musste dem Mann aus dem Westerwaldkreis untersagt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

