Herdorf
Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
Am 16.12.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 02:30 Uhr in er Schneiderstraße einen 33-jährigen BMW-Fahrer.

Da bei diesem betäubungsmittelkonsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, sollte ein polizeilicher Vortest durchgeführt werden. Der Test fiel positiv auf Metamphetamine aus, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Dem 33-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

