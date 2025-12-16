Da bei diesem betäubungsmittelkonsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, sollte ein polizeilicher Vortest durchgeführt werden. Der Test fiel positiv auf Metamphetamine aus, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Dem 33-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.
Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
