Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Da bei diesem betäubungsmittelkonsumtypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, sollte ein polizeilicher Vortest durchgeführt werden. Der Test fiel positiv auf Metamphetamine aus, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Dem 33-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell