Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 08.08.2025 kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz vor ein Uhr nachts in der Bahnhofstraße einen 16-jährigen Elektrokleinstfahrzeugführer.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Konsum von Cannabis, welchen der Betroffene ebenso einräumte. Im Krankenhaus wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend erfolgte die Übergabe an einen Erziehungsberechtigten.



