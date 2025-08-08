Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Konsum von Cannabis, welchen der Betroffene ebenso einräumte. Im Krankenhaus wurde dem Jugendlichen eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend erfolgte die Übergabe an einen Erziehungsberechtigten.
Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
