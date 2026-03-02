Altenkirchen
Fahren unter Alkoholeinwirkung und ohne Haftpflichtversicherung

Am Sonntag, 01.03.2026, gegen 17.25 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Kölner Straße in Altenkirchen durch.

Hierbei konnte ein 32-jähriger Fahrer eines E-Scooters festgestellt werden, der sein Fahrzeug ohne gültige Haftpflichtversicherung führte. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Es erfolgte die Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests. Ferner wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

