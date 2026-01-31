Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr bemerkte eine Funkstreife der Polizei Straßenhaus in der Ortslage Kurtscheid einen auffällig geführten PKW.

Dieser fuhr ohne Licht und teilweise auf dem Bürgersteig. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte der Einfluss von Alkohol beim Fahrer nachgewiesen werden. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



