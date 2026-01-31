Kurtscheid
Fahren unter Alkoholeinfluss
Am 31.01.2026 gegen 20:00 Uhr bemerkte eine Funkstreife der Polizei Straßenhaus in der Ortslage Kurtscheid einen auffällig geführten PKW.

Dieser fuhr ohne Licht und teilweise auf dem Bürgersteig. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte der Einfluss von Alkohol beim Fahrer nachgewiesen werden. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 952 0


