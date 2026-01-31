Dieser fuhr ohne Licht und teilweise auf dem Bürgersteig. Bei der durchgeführten Kontrolle konnte der Einfluss von Alkohol beim Fahrer nachgewiesen werden. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.
Fahren unter Alkoholeinfluss
