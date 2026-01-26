Altenkirchen
Fahren unter Alkohol- und Drogeneinwirkung
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 15.15 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Altenkirchen einen alkoholisierten Pkw-Fahrer feststellen.

Zudem besteht der Verdacht, dass der 18-Jährige auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Da es sich bei dem Fahrer um einen polnischen Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in Deutschland handelte, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren