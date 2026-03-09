Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Dieser stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss.
Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.
Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
