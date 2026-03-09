Helmenzen
Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Sonntag, den 08.03.2026, gegen 19:00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen, aufgrund eines Hinweises eines Verkehrsteilnehmers, einen Fahrzeugführer in der Ortslage Helmenzen einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Dieser stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss.
Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.
Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

