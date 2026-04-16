Betzdorf
Fahren ohne Versicherungsschutz
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Betzdorf in der Nacht auf Donnerstag, 16.04.2026, gegen kurz vor 01:00 Uhr in der Decizer Straße einen Mercedes Sprinter.

Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug wegen fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes eine Fahndungsausschreibung bestand. Entsprechend wurde dem 27-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt, und gegen ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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