Fahren ohne Versicherungsschutz

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der PI Betzdorf in der Nacht auf Donnerstag, 16.04.2026, gegen kurz vor 01:00 Uhr in der Decizer Straße einen Mercedes Sprinter.

Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug wegen fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes eine Fahndungsausschreibung bestand. Entsprechend wurde dem 27-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt, und gegen ein Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell