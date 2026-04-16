Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug wegen fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes eine Fahndungsausschreibung bestand. Entsprechend wurde dem 27-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt, und gegen ein Strafverfahren eingeleitet.
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Fahren ohne Versicherungsschutz
Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug wegen fehlenden Haftpflichtversicherungsschutzes eine Fahndungsausschreibung bestand. Entsprechend wurde dem 27-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt, und gegen ein Strafverfahren eingeleitet.