Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle räumte ein 21-jähriger Ford-Fahrer am Sonntag, 20.09.2026, gegen 19:40 Uhr in der Steinerother Straße ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Da er zudem unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



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