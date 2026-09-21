Da er zudem unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
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Fahren ohne Fahrerlaubnis
Da er zudem unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.