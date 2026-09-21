Betzdorf
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Symbolbild
dpa

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle räumte ein 21-jähriger Ford-Fahrer am Sonntag, 20.09.2026, gegen 19:40 Uhr in der Steinerother Straße ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Da er zudem unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

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Quelle zur Veröffentlichung frei.


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