Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer für das Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Somit wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.
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PHK Jan Hansonis
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Fahren ohne Fahrerlaubnis
Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer für das Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Somit wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.