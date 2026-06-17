Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 16.06.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen kurz vor 20 Uhr in der Bahnhofstraße einen 46-jährigen mit dessen Kleinkraftrad.

Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer für das Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Somit wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.



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PHK Jan Hansonis



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