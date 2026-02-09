Betzdorf
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Bernd Settnik/dpa

Am 08.02.2026 kontrollierten Einsatzkräfte der PI Betzdorf gegen 00:20 Uhr ein Küchenfahrzeug (Imbisswagen), welches auf der Kirchener Straße unterwegs war.

Hierbei wurde festgestellt, dass der 50-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugklasse ist. Demnach wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

