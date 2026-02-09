Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hierbei wurde festgestellt, dass der 50-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugklasse ist. Demnach wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.



