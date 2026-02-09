Hierbei wurde festgestellt, dass der 50-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugklasse ist. Demnach wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Hierbei wurde festgestellt, dass der 50-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für diese Fahrzeugklasse ist. Demnach wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.