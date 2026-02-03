Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 02.02.2026, gegen 19.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Altenkirchen, Kölner Straße, einen 43-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Da der Beschuldigte bereits mehrfach wegen dieses Deliktes aufgefallen ist, erfolgte die Sicherstellung des von ihm benutzten Fahrzeuges. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell