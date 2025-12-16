Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gegen 12:15 Uhr unterzog eine Streife der PI Betzdorf am 15.12.2025 in der Auengartenstraße einen 70-jährigen Kia-Fahrer einer Verkehrskontrolle.

Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Entsprechend wurde die Weiterfahrt untersagt, und ein Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell