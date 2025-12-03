Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die entsandte Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort tatsächlich ein Pannenfahrzeug feststellen. Darüber hinaus stellten die Beamten allerdings auch fest, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen erst 15-jährigen Jugendlichen aus dem Raum Neuwied handelte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche das Fahrzeug seiner Mutter ohne deren Zustimmung und ohne Fahrerlaubnis genutzt hatte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Jugendliche wurde an einen Erziehungsberechtigten über und der PKW musste abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell