Helmenzen
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 07.00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Helmenzen, Altenkirchener Weg, durch.

Hierbei konnte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

