Hierbei konnte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Fahren ohne Fahrerlaubnis
