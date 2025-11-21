Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 20.11.2025, gegen 07.00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Helmenzen, Altenkirchener Weg, durch.

Hierbei konnte ein 32-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell